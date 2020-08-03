В Башкирии провели магический ритуал

Жители Башкирии наткнулись на поляну, на которой был проведён обряд на массовую порчу.
В Нефтекамске горожане нашли муравейник с необычным содержимым. Прямо на жилище насекомых лежали десятки фотографий неизвестных людей. Судя по качеству, они распечатаны из снимков в социальных сетях.
Рядом лежали сложенные в кучу вафли, каша и сваренные яйца, разрезанные пополам. От такой жуткой картины жителям городе стало не по себе.
Редакция bash.news пообщалась сразу с несколькими «народными целителями», которые в один голос заверяют, что это «нарядка» - древний магический обряд. Некоторые люди верят, что этот ритуал способен изуродовать человека до неузнаваемости. Правда, доказательств этому, разумеется, нет.
Суть ритуала проста: человек должен принести к муравейнику фотографии тех, чью красоту хочет испортить. Обычно такое вытворяют девушки, чтобы навести порчу на соперницу. Фотографию необходимо сначала заговорить, а потом положить ее в муравейник. Считается, что после этого кожа на лице у "жертвы" начнёт сильно портиться.