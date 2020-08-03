В Башкирии провели магический ритуал

Жители Башкирии наткнулись на поляну, на которой был проведён обряд на массовую порчу.

В Нефтекамске горожане нашли муравейник с необычным содержимым. Прямо на жилище насекомых лежали десятки фотографий неизвестных людей. Судя по качеству, они распечатаны из снимков в социальных сетях.

Рядом лежали сложенные в кучу вафли, каша и сваренные яйца, разрезанные пополам. От такой жуткой картины жителям городе стало не по себе.

Мы просто вышли за грибами, от города отошли не так далеко. И тут наткнулись на муравейник. Жесть какая-то! Похоже на порчу. Алина С., жительница Нефтекамска

Редакция bash.news пообщалась сразу с несколькими «народными целителями», которые в один голос заверяют, что это «нарядка» - древний магический обряд. Некоторые люди верят, что этот ритуал способен изуродовать человека до неузнаваемости. Правда, доказательств этому, разумеется, нет.