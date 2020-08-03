В Уфе мужчина выгнал темнокожего парня из лифта

Необычный случай произошел в столице Башкирии.

Житель Уфы, темнокожий музыкант одной из столичных кавер-групп, рассказал в Instagram об инциденте, который произошел с ним накануне. Зайдя в свой дом, он собирался подняться в квартиру на лифте. Перед ним уже стоял пожилой мужчина.

Когда кабина приехала, сосед вытолкнул парня из лифта. Мужчина потребовал, чтобы темнокожий уфимец вызвал себе другой лифт. Нашлось и объяснение: якобы между людьми должно быть расстояние в полтора метра.

Музыкант рассказал об этом случае в городском сообществе. Уфимцы разделились на два лагеря. Одни увидели в этом проявление расизма. В защиту парня также многие заметили, что на мужчине в лифте нет ни маски, ни перчаток.