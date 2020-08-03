В Башкирии опрокинулась иномарка: пострадали двое взрослых и ребенок

Вчера днем, 2 августа, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Toyota Camry на полном ходу съехала в кювет, после чего иномарка опрокинулась. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла на 31 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. За рулем "Тойоты" находилась 42-летняя женщина. По предварительной версии, она попросту не справилась с управлением.

В результате аварии пострадали водитель, ее 4-летний сын и 81-летний отец. Их госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняются.