Радий Хабиров потребовал показывать пьяных водителей по телевизору

В Башкирии статистика ДТП по-прежнему тревожная. 

Руководитель Гостранса республики отчитался на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии о ситуации на дорогах. Количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения встревожило Радия Хабирова

Он попросил все профильные ведомства действовать предельно жестко с пьяными водителями. 

Продолжайте жестоко наказывать. Коллеги говорят, что как только материалы в суд попадают, суд жестко штрафует. Проверьте, чтобы полный цикл наказания работал. Очень плохие цифры. Надо пропаганду трезвого вождения внедрять, показывать этих людей. На постах надо, чтобы телеканалы стояли. Чтобы их лица показывали.

Радий Хабиров, глава Башкирии

В свою очередь уже 5 лет за пропаганду трезвого вождения в республике отвечает проект "Автотрезвость".

Он призван снизить количество нетрезвых за рулем путем работы с курсантами автошкол. На сегодняшний день участвуют 29 образовательных учреждений в Стерлитамаке, Уфе и Салавате. С начала года почти 1000 кандидатов в водители прошли специальный урок с использованием очков "фатального зрения". Прибор позволяет курсантам почувствовать, как ведет себя пьяный человек, не выпив при этом ни капли. После упражнения кандидаты в водители яснее осознают риски, связанные с управлением транспорта в состоянии алкогольного опьянения, и обещают никогда не нарушать важное правило - никогда не садиться за руль пьяным.