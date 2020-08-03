Радий Хабиров потребовал показывать пьяных водителей по телевизору

Он призван снизить количество нетрезвых за рулем путем работы с курсантами автошкол. На сегодняшний день участвуют 29 образовательных учреждений в Стерлитамаке, Уфе и Салавате. С начала года почти 1000 кандидатов в водители прошли специальный урок с использованием очков "фатального зрения". Прибор позволяет курсантам почувствовать, как ведет себя пьяный человек, не выпив при этом ни капли. После упражнения кандидаты в водители яснее осознают риски, связанные с управлением транспорта в состоянии алкогольного опьянения, и обещают никогда не нарушать важное правило - никогда не садиться за руль пьяным.