В Башкирии могут вырасти тарифы за сбор мусора

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии рассмотрели ситуацию в "мусорной" сфере в республике.
В прошлом году в Башкирии, как и по всей стране, стартовала мусорная реформа. Она предполагает цивилизованный подход к сбору бытовых отходов. Все районы республики делают шаги вперед, но в целом установленные планы, по словам Радия Хабирова, не выполняются.
Меня смущают две вещи. Тот план, который мы ставили по
контейнерам, не выполняем. Надо честно признаться. Деньги небольшие, но тем не
менее надо, чтобы рачительно делали. В Аургазинском районе вот делают
основательно. Эту работу нужно сделать, это очень важно. С нашими
регоператорами нужно вместе садиться и думать. Первую фазу прошли, теперь самое
главное – вторая фаза. Нам нужно думать о мусоросортировочных станциях, о
полигоне.Радий Хабиров
Также глава республики сообщил о том, что регоператоры выступили к нему с предложением поднять тарифы за сбор мусора. Руководитель региона подчеркнул, что для этого должна быть развита вся необходимая инфраструктура. Которая, к слову, пока хромает.
Они вышли к нам с предложением о повышении тарифов. У нас действительно
самый низкий тариф. Этот тариф экономически не обоснован. Я готов получить от
них предложения об экономически выверенных тарифах. Надо продумать, у меня бы
совести не хватило брать деньги с тех, к кому даже машина не приезжает. Радий Хабиров