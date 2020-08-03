В Башкирии могут вырасти тарифы за сбор мусора

Меня смущают две вещи. Тот план, который мы ставили по контейнерам, не выполняем. Надо честно признаться. Деньги небольшие, но тем не менее надо, чтобы рачительно делали. В Аургазинском районе вот делают основательно. Эту работу нужно сделать, это очень важно. С нашими регоператорами нужно вместе садиться и думать. Первую фазу прошли, теперь самое главное – вторая фаза. Нам нужно думать о мусоросортировочных станциях, о полигоне.

Радий Хабиров