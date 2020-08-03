В Уфе мальчик попал под колёса автомобиля во время игры

1 августа в Уфе зафиксировано серьёзное ДТП. Авария произошла во дворе жилого дома по улице Б. Бикбая. Под машину попал 9-летний мальчик.

Госавтоинспекция Уфы рассказала подробности произошедшего. 9-летний ребёнок играл во дворе, но в один момент внезапно выбежал на дорогу. 34-летний водитель «Хёндай Санта» не успел затормозить и совершил наезд на мальчика. Всё произошедшее зафиксировала камера домофона.

На записи камер хороши видно, что мальчик сначала прячется за припаркованной машиной, а потом внезапно выбегает на дорогу. Водитель сразу поспешил на помощь сбитому малышу. Ребёнка госпитализировали с травмой головы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.