В Башкирии создадут антиалкогольные отряды

В городах и районах Башкирии создадут антиалкогольные отряды. Инициативные группы будут сообщать правоохранителям о фактах продажи суррогатного спиртного и других алкогольных нарушениях.

Это предусматривается республиканской программой по снижению уровня потребления алкоголя и табака до 2024 года. Постановление правительства региона гласит, что цель данной программы – увеличить продолжительность жизни населения.