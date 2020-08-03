В Башкирии создадут антиалкогольные отряды

В городах и районах Башкирии создадут антиалкогольные отряды. Инициативные группы будут сообщать правоохранителям о фактах продажи суррогатного спиртного и других алкогольных нарушениях.
Это предусматривается республиканской программой по снижению уровня потребления алкоголя и табака до 2024 года. Постановление правительства региона гласит, что цель данной программы – увеличить продолжительность жизни населения.
Известно, что в состав антиалкогольных отрядов будут входить от пяти до девяти человек. Группы составят представители общественных организаций, партийных ячеек и активисты. Как будет регламентироваться их деятельность, пока не известно.