В Башкирии к 1 сентября откроют еще два современных детсада

К 1 сентября в Белокатайском районе появятся два новых современных детских сада. Соцобъекты откроются в селах Емаши и Айдакаево.

В последней деревне учреждение совместят со школой. Туда будут ходить 60 учеников и 40 дошколят.

А в соседнем селе Емаши наносят последние штрихи в детском саду. Он будет рассчитан на 95 детей. Здание возведено, осталось благоустроить территорию и провести небольшой ремонт внутри помещения. Строительство началось в ноябре прошлого года, до сентября объект обещают сдать в эксплуатацию.