В Башкирии ввели новые штрафы для автомобилистов

Курултай Башкирии принял новый закон о штрафах. Так, взыскания будут производиться за грязь от машин . Конечно, в первую очередь новый закон касается грузовиков.

Из большегрузов не редко сыпется грязь и цемент, также машины выезжают из зоны строительства с немытыми колесами. Кроме того, некоторые водители моют машины в непредназначенных для этого местах, а также сливают топливо. Всё это негативно влияет на внешний вид дорог и населенных пунктов в целом.