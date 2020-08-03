В Башкирии ввели новые штрафы для автомобилистов

Курултай Башкирии принял новый закон о штрафах. Так, взыскания будут производиться за грязь от машин. Конечно, в первую очередь новый закон касается грузовиков.
Из большегрузов не редко сыпется грязь и цемент, также машины выезжают из зоны строительства с немытыми колесами. Кроме того, некоторые водители моют машины в непредназначенных для этого местах, а также сливают топливо. Всё это негативно влияет на внешний вид дорог и населенных пунктов в целом.
Разработана новая система штрафов. Для физических лиц сумма штрафа составит 500-1000 рублей, для должностных сумма окажется больше – 4000-7000 рублей. А для юридических лиц введён штраф в размере 20 000-25 000 рублей.