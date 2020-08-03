В Башкирии обсудили детскую безопасность в преддверии нового учебного года

В Иглинском районе состоялось совещание с уполномоченной по правам ребенка в республике. Поводом для встречи стала подготовка к новому учебному году.

Милана Скоробогатова побеседовала с сотрудниками отдела опеки и попечительства, а также отдела образования и социальной политики и медицины района. На встрече обсудили вопросы обеспечения безопасности вблизи взрывоопасного полигона в селе Урман, освещение улиц села Иглино и маршруты до общеобразовательных учреждений. Также поговорили об организации групп продленного дня, питания школьников и дистанционного образования.