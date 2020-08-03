В Башкирии девочка серьёзно пострадала из-за упавших ворот

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о несчастном случае. В Сибае пострадала 7-летняя девочка, просто играя во дворе. На ребёнка рухнули футбольные ворота.

1 августа малышка со старшим братом играла на детской площадке по улице Ветеранов. В какой-то момент на девочку упали футбольные ворота. Пострадавшую срочно доставили в больницу с тяжелой травмой головы.