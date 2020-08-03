Даниил Квят попал в жестокую аварию на Гран-при Великобритании

Даниил Квят, российский гонщик «Формулы-1» родом из Уфы, попал с жестокую аварию. Инцидент произошёл на трассе Гран-при Великобритании 2 августа. Машину гонщика выбросило в ограждение.
Болид пилота «Альфа Таури» вылетел за пределы трассы и врезался в ограждение. Уже по пути машина начала разваливаться, у неё отлетело заднее колесо. К счастью, сам Даниил в инциденте не пострадал.
Гонщик отмечает, что несмотря на аварию, гонкой он доволен. У Даниила был хороший старт, и он даже претендовал на высокий результат. Сначала гонщик посчитал, что в аварии виноват он сам, однако при просмотре видеозаписи выяснилось обратное.