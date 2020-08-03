Даниил Квят попал в жестокую аварию на Гран-при Великобритании

Мне поначалу казалось, что это моя ошибка – я привык винить в первую очередь себя, но при просмотре видеозаписи выяснилось, что ситуация была не в моей власти. Нужно во всем разобраться и понять, что стало причиной. Досадно, ведь мы могли заработать немало очков. Постараюсь сделать это уже на следующей неделе.

Даниил Квят