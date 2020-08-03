В Башкирии ищут погибших после прыжков с моста в реку

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал о несчастных случаях на воде. За прошедшую неделю из водоёмов достали тела четверых утонувших. Об этом стало известно на совещании в правительстве сегодня, 3 августа.

Также спасатели ведут усиленные поиски двоих пропавших без вести в Уфе и в Салавате. Отдыхающие прыгали в воду с моста, но в какой-то момент просто не выплыли на поверхность. Спасти за неделю удалось семерых человек.

Частой причиной трагедии на водоёмах Башкирии становится распитие спиртных напитков. По статистики, 70% утонувших – мужчины среднего возраста. Также частой причиной трагедий становится отдых на «диких», необорудованных пляжах.