В России количество зараженных коронавирусом увеличилось на 5394 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные о зараженных в России. За сутки было зарегистрировано ещё 5394 человека с подтвержденным COVID-19. За всё время пандемии количество заболевших в России достигло 856 264 человека.

Одновременно коронавирусом болеют 188 464 пациента. Этот показатель увеличился за сутки на 1895 человек. Количество смертей за сутки также увеличилось. Выявлено 79 летальных исходов (за всё время — 14 207).