В Уфе 14-летнего ребёнка на велосипеде сбила машина

Накануне, 2 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. 14-летнего подростка на велосипеде сбила легковая машина. Ребёнка срочно госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД Уфы. Около 9 часов вечера 33-летний мужчина за рулём «девятки» двигался по улице Баланово. В попутном направлении ехал 14-летний подросток на велосипеде. В какой-то момент водитель легковушки допустил наезд на ребёнка.