В Башкирии трагически погиб 25-летний парень

Гострудинспекция занялась расследованием смертельного случая на одном из предприятий Башкирии. 25-летний парень трагически погиб в совхозе Стерлитамакского района. Сотрудник предприятия получил травму головы.

Мужчина работал слесарем-ремонтником. 31 июля во время планового ремонта транспортёра на территории элеватора 25-летний парень получил серьёзную травму головы. К сожалению, полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.