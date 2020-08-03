Жителей Башкирии предупреждают об опасных природных явлениях

В Башкирии завтра, 4 августа, резко переменятся погодные условия. Об этом сообщили в МЧС РБ. Согласно прогнозам синоптиков, на республику надвигается буря. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, МЧС настоятельно просит соблюдать правила безопасности. При усилении ветра не стоит покидать дома и выпускать на улицу детей.
Если все-таки оказались вне дома, не стоит стоять под линиями электропередач, деревьями и другими слабоукрепленными конструкциями (рекламные щиты, остановки). Также под ними опасно парковать автомобили.