Специалисты рассказали, как в Башкирии продвигается мусорная реформа

В планах «Эко-сити» на ближайшие годы инвестиции в размере еще 2,5 млрд. рублей. Компания уже начала создание мусороперегрузочных пунктов в районах, где нет полигонов. На сегодняшний день завершается строительство полигона в Мелеузе в рамках концессионного соглашения, проектирование экотехнопарка в Баймакском районе. Как отмечает региональный оператор, им удалось сохранить основные инвестиции в остро необходимые объекты в Баймакском и Мелеузовском районах, а также финансовое обеспечение на пополнение автопарка и замену контейнеров.