В Уфе со скандалом из автобуса выгнали девушку без маски

Настоящая драма произошла в башкирской столице на глазах у очевидцев. Между двумя женщинами произошёл конфликт из-за защитных масок. Девушку без маски обругали и выгнали из транспортного средства.

Очевидцы поделились видео в социальных сетях. На кадрах записи хорошо видно, как женщина в чуть приспущенной маске ругается с девушкой без маски. Уфимка гневно выгоняет молодую оппонентку, а потом и вовсе хватает за руку, чтобы вывести из автобуса. Когда девушка с руганью выходит из остановившегося транспорта, женщина напоследок пинает уфимку в спину.

Я тебе сейчас уберу руки, быстро вышла. Иди отсюда, выходи давай, крыса. пассажирка автобуса

Напомним, в конце июля ГУП «Башавтотранс» принял решение не перевозить пассажиров без защитных масок. Кондукторы должны тактично напоминать уфимцам о правилах передвижения в общественном транспорте. Однако неизвестно, кем является агрессивная женщина, которая выгнала девушку из автобуса. Причину и все обстоятельства конфликта предстоит выяснить.