Сохранение ограничений и пьяные водители: итоги оперативки в правительстве Башкирии

Башкортостан пока не готов ко второму этапу снятия ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства. Руководитель региона поручил подготовить запасы лекарств и коечного фонда, а также провести иммунизацию жителей. Пройти вакцинацию от гриппа должны до 60% населения.

Текущая ситуация по коронавирусу в Башкортостане ровная, но значительных улучшений нет. Республика не готова ко второму этапу снятия ограничений, заявил Радий Хабиров. Он дал ряд поручений: подготовить запасы лекарств, коечного фонда и провести должным образом иммунизацию населения – до 60% жителей должны пройти вакцинацию. С наступлением холодов вирусные заболевания обострятся, и меры нужно принимать уже сейчас.

Значительных улучшений мы не видим – для себя мы все-таки ставили задачу, чтобы к 1 сентября подойти с более хорошими показателями. Довольно высокая степень распространения инфекции. Мы пока не переходим ко второму этапу снятия ограничений. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Что делать с пьяными водителями, снова обсуждали на оперативном совещании. Данные статистики вызывают тревогу. Вот, например, в Иглинском районе задержали нетрезвого шофера фуры. 46-летний житель Алтайского края вез из Самары в Новосибирскую область 17 тонн пластиковых мешков. Водитель представлял серьезную угрозу для всего автомобильного потока на трассе. Но этого мужчина не понимал. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Тарифы на вывоз мусора будут пересмотрены и доведены до экономически обоснованного уровня, сказал Радий Хабиров. Средняя собираемость платы за вывоз мусора в Башкирии составляет 85 процентов. Также обсуждалась ситуация в АПК. Битвы за урожай нет, уборка идет планово. Большое подспорье – купленная сельхозтехника.