Жители Башкирии стали реже обращаться по вопросам вывоза мусора

Жители республики стали меньше обращаться по вопросам вывоза отходов. На тенденцию к снижению обратили внимание на совещании по решению текущих проблем в сфере обращения с ТБО.

Также руководители ведомств, главы районов и представители региональных операторов обсудили темы утилизации крупногабаритного и строительного мусора. Так, к примеру, Минэкологии и природопользования региона разработало методические рекомендации, где указано, что мусор, который образовался в процессе капремонта жилого помещения, не является ТКО, а значит, не входит в зону ответственности регоператоров.