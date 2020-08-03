СМИ: В Башкирии инспекторы Росрыболовства наживаются на рыбаках

Инспекторы Управления Росрыболовства по Башкирии подозреваются в коррупционных схемах. Об этом сообщает издание ИА "Башинформ" со ссылкой на телеграмм-канал. Отмечается, что правда вскрылась в минувшие выходные.
По оценкам экспертов схема наживы на рыбаках могла быть поставлена в Башкирии на поток. При этом с большой долей вероятности можно предположить, что в ней участвовали не только рядовые сотрудники надзорного ведомства, но и руководство.
Как предполагается, надзорным ведомством изначально создаются коррупционные схемы. Дело в том, что Росрыболовство само оформляет право аренды прудов. И само же потом контролирует, кто и как осваивает территории этих прудов. Поговаривают, что при этом, зачастую, помимо официальной платы в бюджет, есть ещё неофициальная составляющая. После передачи пруда в аренду, инспектора уже начинают устраивать облавы на рыбаков на этих прудах, и разыгрывают у них на глазах подобные спектакли. Те, кто не сильно знаком с законодательством по водным ресурсам, обычно соглашаются с нарушением и платят. Или простых рыбаков таким образом выдавливают с прудов и они вынуждены покупать рыбу у арендаторов, договорившихся с Росрыболовством.
Рыбаки, которые платили, естественно, не заинтересованы в придании этих фактов огласке, поэтому большинство жалоб на действия Росрыболовства нигде не регистрируются. Это позволяет безнаказанно работать по этой схеме на протяжении последних лет. Но даже, несмотря на это, с начала текущего рыболовного сезона в систему «Инцидент-менеджмент» поступило девять сообщений, касающихся закрытия доступов к водоёмам и платной рыбалки. К примеру, один из таких красивейших прудов находится в деревне Шмидтово Уфимского района – здесь пруд, созданный ещё в советские времена, обнесён высоким забором и колючей проволокой.
Телеграм-канал "Апипэ" в качестве доказательство приводит пример. Уфимец Азат, который рыбачит на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе республики уже 20 лет, в минувшие выходные столкнулся с описанным с его слов произволом госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова. Тот, якобы потребовал заплатить штраф «на месте» за будто бы незаконную рыбалку.
По данным телеграмм-канала, как только предлагающие узнали, что рыбак работает Азат в одной из государственных организаций юристом и знает свои права, что его так просто не проведёшь и он не намерен ничего платить, они поспешили выложить видео о якобы злостном нарушителе в открытый доступ в YouTube и сообщили свою версию случившегося журналистам. В частности, инспектор обвинил Азата в том, что он якобы был в нетрезвом состоянии, однако вызванные сотрудники полиции зафиксировали ноль промилле. К тому же этим самым инспектор Росрыболовства нарушил федеральное законодательство в части охраны персональных данных и должностные инструкции своего ведомства.