СМИ: В Башкирии инспекторы Росрыболовства наживаются на рыбаках

Сначала я разговаривать с ним отказывался. В тот день я поймал одну щуку явно длиннее 32 см и пару окуней. Инспектор вытаскивает садок и уже приносит мне обратно показать маленькую щучку. И надо же! Щука оказалась на 2 см меньше от разрешённого размера рыбы. Для измерения длины, принесенной инспектором щуки, меня не пригласили. Откуда там взялась эта рыбина, я не знаю, но сразу после этого инспектор начал угрожать мне оформлением административного протокола, на пальцах намекая, что дело можно решить «на месте», оплатив 5 тысяч рублей. По крайней мере, так я воспринял его жест. Я, конечно же, возмутился и тут же написал заявление в полицию, так как знаю все правила рыбалки на этом озере, и точно знаю, что ничего не нарушал. Я полтора часа требовал от инспектора составить на меня протокол об административном правонарушении (если он считаем меня виновным), я неоднократно просил показать мне его удостоверение, а он лишь махал им передо мной, не дав мне его прочитать.

Азат, рыбак-любитель