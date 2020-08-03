«Салават Юлаев» провёл первые предсезонные товарищеские матчи

Соперником юлаевцев стал екатеринбургский «Автомобилист». В первой встрече накануне гости выставили на матч молодежный состав, тогда как у уфимцев первые две пятерки были составлены из игроков основного состава. После двух периодов «Салават» уступал со счетом 1:4, но в заключительном отрезке встречи хозяева сумели забросить 5 безответных шайб. Отличились Баранов, Ларсен, Хартикайнен, Кадейкин и Пустозеров. Итог – 6:4 победа, юлаевцев.