Хоккейный клуб «Салават Юлаев» провёл первые предсезонные товарищеские матчи. На трибунах «Уфа-Арены» присутствовало около 800 зрителей – 10% от вместимости стадиона.
Соперником юлаевцев стал екатеринбургский «Автомобилист». В первой встрече накануне гости выставили на матч молодежный состав, тогда как у уфимцев первые две пятерки были составлены из игроков основного состава. После двух периодов «Салават» уступал со счетом 1:4, но в заключительном отрезке встречи хозяева сумели забросить 5 безответных шайб. Отличились Баранов, Ларсен, Хартикайнен, Кадейкин и Пустозеров. Итог – 6:4 победа, юлаевцев.
Ответную игру соперники провели сегодня. На сей раз «Автомобилист» выставил практически оптимальный состав, в свою очередь уфимцы оставили в запасе Гранлунда, Ларсена, Хартикайнена, Сошникова, Кадейкина, Жаркова и Коледова. Встреча завершилась победой гостей – 3:1. Единственную шайбу в составе «Салавата» забросил Пётр Хохряков.