Телеканал БСТ расскажет 100-летнюю историю развития спорта в Башкирии

Тяжелые были времена. Ни одной фотографии не сохранилось даже у родственников.

Владимир Самородов, министр по физической культуре, спорту и туризму РБ (1991-2009гг.), член исполкомов Олимпийского и Паралимпийского комитетов России (1993-2010гг.)