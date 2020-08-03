Телеканал БСТ расскажет 100-летнюю историю развития спорта в Башкирии

Впервые в истории башкирского телевидения мы расскажем обо всех руководителях спортивной отрасли за последние сто лет. Какая судьба была уготована первым министрам спорта нашей республики, откуда они и как развивался наш спорт – ответы на эти вопросы мы получим сегодня в проекте телеканала БСТ «Спортивная история». Выпуск приурочен специально ко Дню физкультурника.

О спортивных достижениях республики конца 18-го века мы знаем из исторических фактов. Вот страница журнала «Конезаводство и коневодство России» с упоминанием об уфимском ипподроме, газеты же писали и об убедительной победе на чемпионате мира по тяжелой атлетике уфимца Сергея Елисеева. В начале 19 века широкое распространение в Уфе получили основы «Сокольской гимнастики» и сверхдальние лыжные марафоны. Спортсмены даже тогда были на виду, а вот руководители не всегда. Интересна судьба первого председателя Высшего Совета физической культуры при БашЦИК  Али Терегулова

Он три войны прошел. Вообще у него интересная судьба.

Рашит Аюпов, журналист, краевед

Его последователь Харис Кальметьев активно развивал профсоюзные общества: «Спартак», «Труд», «Локомотив», «Буревестник» А в 1937-м во главе со многими руководящими работниками республики попал под жернова истории с серьезной формулировкой «за контрреволюционную террористическую  деятельность». Реабилитировали его посмертно.

Тяжелые были времена.  Ни одной фотографии не сохранилось даже у родственников.

Владимир Самородов, министр по физической культуре, спорту и туризму РБ (1991-2009гг.),  член исполкомов Олимпийского и Паралимпийского комитетов России (1993-2010гг.)

Ощутимой оказалась помощь спортсменов Башкирии в годы Великой Отечественной войны. Каждый последующий руководитель спортивной отрасли укреплял имеющуюся в республике базу и вносил свои неповторимые штрихи. Работали круглосуточно.

Он ложился когда спать, я не знаю, спал или что… Записывает и дальше спит. Мы жили недалеко от Госкомитета. Я со школы мимо всегда к нему забегала, целовала его в щечку и убегала дальше.

Лариса Агзамова, дочь Гулуса Агзамова

Колесо истории ни на минуту не замедляет свой ход. Сегодня наши олимпийские и паралимпийские чемпионы, наверное, и не могут представить, в каких условиях тренировались и побеждали те, кто стоял у истоков республиканского спорта. Подробнее об этом в «Спортивной истории» сегодня в 22 часа на телеканале БСТ.