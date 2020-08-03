Погода на 4 августа в Башкирии: безжалостный ветер и немного тепла

Кажется, предупреждения МЧС не закончатся никогда. Синоптики говорят об очередных погодных изменениях. Ожидаются страшные ветра.

Напоминаем и мы, что при усилении ветра нежелательно выходить на улицу и выпускать туда детей. Лучше переждать непогоду дома, а потом спокойно заниматься своими делами.

Редакция bash.news выяснила, какая будет погода 4 августа в республике. Чуть ли не в каждом крупном городе ожидается сильный ветер.

Погода в Уфе на 4 августа

В столице осадков не ожидается, будет очень тепло.

Утром в 8:00 температура воздуха составит +19 градусов, в 11:00 до +21 и небольшой дождь, немного сгустятся облака. Небольшая облачность продержится до 14:00. В 17:00 температура воздуха дойдёт до своего пика в +27 градусов.

Ещё, кстати, ожидается усиление ветра до 12 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 4 августа

А в Стерлитамаке ожидаются осадки.

В 8:00 температура воздуха составит +20 градусов. К 11:00 потеплеет до +24, будет ясно. Пик тепла наступит в 17:00, когда температура воздуха составит +30 градусов. Однако вместе с теплом ожидается и гроза с небольшим дождём.

Погода в Нефтекамске на 4 августа

В Нефтекамске будет заметно прохладнее, осадков будет больше.

Небольшой дождь начнётся уже с 8:00, температура будет держаться на отметке в +15 градусов. К 11:00 потеплеет до +18, дождь не закончится. К 14:00 дождь прекратится, но солнышко не выглянет. Температура воздуха весь день не поднимется выше +21. Примерно такая обстановка сохранится до 17:00.

А ещё в Нефтекамске появится сильный ветер до 14 метров в секунду. Похоже, что тут раньше времени начинается осень.

Погода в Октябрьском на 4 августа

В этом городе почти целый день будет облачно.

Утром температура воздуха составит +16. К 11 часам немного потеплеет до +19 градусов, будет облачно. С 14:00 за окном +22, начнёт выглядывать солнце. В 17:00 оно появится полностью, воздух прогреется до +23.

В 20:00 ожидается небольшой сюрприз в виде грозы, будьте осторожны. Весь день в городе будет бушевать шквалистый ветер до 18 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 4 августа

В Белорецке тепло и сухо, осадков не ожидается.

Утром будет ясно, +21. К полудню потеплеет до +25 градусов. Ещё на три градуса потеплеет к 14:00. Остаток дня будет теплым, столбик термометра поднимется до +28..+29 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 4 августа

В Кумертау будет дикий "коктейль" из настоящей жары и страшного ветра.

Утром ожидается +20 градусов. В 11:00 будет уже +29. В 14:00 наступит пик жары, +33. Она продержится до 17:00, а после этого ожидается небольшой дождь. Остаток дня будет немного облачным.