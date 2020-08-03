Житель Башкирии грязно приставал к 13-летней девочке

В полицию города Нефтекамск обратились обеспокоенные родители 13-летней девочки. Их дочка подверглась сексуальному домогательству со стороны 31-летнего местного жителя. На поиски обвиняемого оперативно бросилась полиция.

21 июля мужчина грязно приставал к 13-летней девочке прямо на улице. Страшный инцидент произошёл на улице Шафиева. Родители несчастной девочки поспешили обратиться в полицию.

К счастью, полиция быстро встала на след преступника. Мужчину поймали на территории города. Сейчас дело активно расследуется, проводятся все необходимые проверки и экспертизы.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные действия следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по РБ 