Житель Башкирии грязно приставал к 13-летней девочке

В полицию города Нефтекамск обратились обеспокоенные родители 13-летней девочки. Их дочка подверглась сексуальному домогательству со стороны 31-летнего местного жителя. На поиски обвиняемого оперативно бросилась полиция.
21 июля мужчина грязно приставал к 13-летней девочке прямо на улице. Страшный инцидент произошёл на улице Шафиева. Родители несчастной девочки поспешили обратиться в полицию.
К счастью, полиция быстро встала на след преступника. Мужчину поймали на территории города. Сейчас дело активно расследуется, проводятся все необходимые проверки и экспертизы.