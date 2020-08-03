Жители Уфы добились ремонта дороги благодаря системе «Инцидент»

Все обращения, которые попадают в систему «Инцидент-менеджмент», мы берем в работу и обязательно отрабатываем, но есть обращения, которые нужно отработать в первую очередь. Это обращения, которые касаются детских садов, образовательных учреждений. Например, когда жители просят сделать ремонт дороги возле детского сада, эти обращения мы просим наших коллег отработать в первую очередь. И спасибо им за то, что они очень быстро всегда это делают.

Урал Рисов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан