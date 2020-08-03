Жители Уфы добились ремонта дороги благодаря системе «Инцидент»

Ещё недавно дорога,
соединяющая улицы Карла Макса и Запотоцкого, была усеяна ямами. За это время,
говорят жильцы, они даже вывели на новый уровень свои водительские навыки,
объезжая ухабы. На этом плюсы плохой дороги заканчиваются.
Во дворе невозможно
было припарковаться, вспоминает Гузель Василова. Ямы, неровный асфальт. Уфимка
проживает на Запотоцкого, 8. Раньше девушке было сложно тут проезжать.
Ямы
были достаточно большие. Дорожное полотно было разрушено. Особенно после зимы,
весною. Когда припаркуешься, было достаточно сложно смотреть постоянно,
попадешь ты в яму или не попадешь, ударишь ты машину или не ударишь там колесом,
днище.Гузель Василева, жительница дома №8 по ул. Запотоцкого
Устав от таких
маневров, жители написали обращение в социальных сетях. Под одним из постов
Главы республики уфимцы оставили комментарии и прикрепили говорящую картинку.
Они попросили отремонтировать полотно
или и вовсе положить новый асфальт.
Все
обращения, которые попадают в систему «Инцидент-менеджмент», мы берем в работу и
обязательно отрабатываем, но есть обращения, которые нужно отработать в первую
очередь. Это обращения, которые касаются детских садов, образовательных
учреждений. Например, когда жители просят сделать ремонт дороги возле детского
сада, эти обращения мы просим наших коллег отработать в первую очередь. И спасибо
им за то, что они очень быстро всегда это делают.Урал Рисов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан
Дорожную проблему
устранили за неделю. Могли бы и раньше, но погода внесла свои коррективы. Так,
на участке дороги, соединяющем Карла Маркса и улицу Запотоцкого, уложили
порядка 30 тонн асфальтобетонной смеси.
Работы
выполнялись МБУ по благоустройству Советского района. Работает специализированная
техника, т.е. это дорожные катки. Соответственно, бригада состоит из 7-8
человек и фрезы. Также, как мы видим, произведены работы по завершению укладки
асфальтобетонной смеси, т.е. выполнена работа по приливке швов.Ильнур Идиятуллин, первый заместитель главы администрации советского района г. Уфы
На этом работы
дорожников не заканчиваются. Сотрудники МБУ Советского района продолжат ямочный
ремонт. С помощью техники дорожные ухабы
срезали в прямоугольные формы. При
благоприятной погоде их зальют асфальтом.