Штраф для водителей-грязнуль: как в Башкирии будет работать новый закон

За грязь на улицах оштрафуют водителей. В Башкортостане вступил в силу новый закон: автолюбителей, которые наследили на дороге, накажут рублем.
После мойки во дворе от водителя осталось только мокрое место, при этом ещё и грязное. Судя по всему, единственная забота – чистота своей машины. За такие водные процедуры в Башкортостане теперь могут оштрафовать. Частное лицо от 500 рублей, юридическое – до 25 тысяч. Соответствующая статья появилась в Кодексе республики об административных правонарушениях.
В первую очередь, по словам специалистов, новая статья касается грузовиков. За порядком следит Центр общественной безопасности. Чтобы грязь со строительных площадок не разносилась по всему городу, на территории должна быть оборудована мойка. Здесь, по словам мастера, используют керхер, но показать его не могут. Тем не менее, от ворот идут грязные следы от шин. Протокол составляют в этом случае на застройщика. Решение о наложении штрафа примет административная комиссия.
Административная статья для грязнуль в Башкортостане вступила в силу. Авторы закона уверены: так республика станет чище. Огорчатся разве что художники, которые рисовали на пыльных автомобилях – поле для творчества теперь должно быть вымыто. Отныне законопослушные водители поездку будут начинать с чистого листа.