Штраф для водителей-грязнуль: как в Башкирии будет работать новый закон

За грязь на улицах оштрафуют водителей. В Башкортостане вступил в силу новый закон: автолюбителей, которые наследили на дороге, накажут рублем.

После мойки во дворе от водителя осталось только мокрое место, при этом ещё и грязное. Судя по всему, единственная забота – чистота своей машины. За такие водные процедуры в Башкортостане теперь могут оштрафовать. Частное лицо от 500 рублей, юридическое – до 25 тысяч. Соответствующая статья появилась в Кодексе республики об административных правонарушениях.

В нашем кодексе этого не было. У нас сейчас достаточное количество автомоечных комплексов официальных, которые имеют и соответствующую канализацию. Владимир Нагорный, депутат Госсобрания Республики Башкортостан

В первую очередь, по словам специалистов, новая статья касается грузовиков. За порядком следит Центр общественной безопасности. Чтобы грязь со строительных площадок не разносилась по всему городу, на территории должна быть оборудована мойка. Здесь, по словам мастера, используют керхер, но показать его не могут. Тем не менее, от ворот идут грязные следы от шин. Протокол составляют в этом случае на застройщика. Решение о наложении штрафа примет административная комиссия.

В связи с погодными условиями, после дождя особенно, машины грязные, будут составляться протоколы. Также важно, чтобы у машин, выезжающих со стройки со строительным или другим мусором, ничего не выпадало из кузова. Лейсан Хайруллина, инспектор Центра общественной безопасности по Кировскому району г. Уфы