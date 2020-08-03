В Башкирии сельчане боятся, что им придется пить трупную воду

Жители деревни Начапкино Уфимского района выступили против строительства городского кладбища рядом с их населенным пунктом. Сельчане опасаются загрязнения грунтовых вод, а следовательно, и колодцев.

Ещё 10-15 лет назад Начапкино считалась вымирающей деревней. Но экологически чистый район привлек сюда новых жильцов. Плодородная почва даёт хороший урожай, говорят местные. Вот только поливать землю, возможно, скоро будет нечем.

Те колодцы, которые имеются на наших участках, они запитываются от тех ручьев, которые идут от леса. То есть как раз от того места, где хотят расположить кладбище. Лидия Карпова, жительница д. Начапкино

Вы представьте себе, что мы этой трупной водой будем поливать сады, а потом это кушать будут дети наши, внуки? А пить где будем? Из города возить? Александр Сердюков, житель д. Начапкино

О том, что рядом с их домами хотят построить кладбище, жители Начапкино и ближайших населенных пунктов узнали из районной газеты. Вот оно, то самое поле площадью более 80 гектаров, где и планируется построить погост. Место находится на возвышенности, и весной талые воды будут стекать отсюда в деревни, которые расположены ниже.

С людьми просто никто не поговорил. Опять сделали проект. Почему опять? Потому что этой проблемой мы занимаемся и в Уфе: заказали проект, заплатили деньги, истратили деньги, выбрали земельный участок. И потом вынесли этот проект на обсуждение и сказали: «Ребята, одобрите пожалуйста». И удивляются, когда 460 человек за неделю собрали подписи, случайно узнав об этом, против размещения кладбища. Валериан Гагин, член Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан

В районной администрации отметили, что заказчиком строительства нового кладбища выступила столичная мэрия, а о публичных слушаниях по проекту жителей оповестили через газету. Однако представители заказчика на них не явились.

Комбинат специализированного обслуживания, который мог бы прояснить какие-то моменты, рассказать жителям, что и как будет делаться, как запланировано сделать, не пришел на публичные слушания. Комиссия примет решение с учётом мнения граждан. В настоящий момент определенности нет. Будет там кладбище или не будет, мы не можем сказать. Александр Тремасов, главный архитектор администрации Уфимского района