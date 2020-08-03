«Будто Сатана играет»: в Башкирии ночной клуб превратил жизнь горожан в ад

В Давлеканово местные жители ополчились на развлекательный клуб. По словам людей, громкая музыка, крики и постоянные драки сопровождают их ночью уже на протяжении долгого времени.

Крики о помощи, драки и пьяные подростки. Пока ночи местных жителей проходят именно так. Сельчане упорно добиваются закрытия местного развлекательного клуба. «Игрища Сатаны» – так называет эти ночные посиделки Люза Галимарданова. А вид из окна пожилой женщины напоминает сцены боевика.

Будто Сатана играет. Там и пьянки, и драки, бутылки летят – это невыносимо. Что там творится, одному Богу известно. Ни жить, ни спать – такой шум стоит. Люза Галимарданова

На ночь, спасаясь от этих картин, пожилая женщина завешивает окна плотным покрывалом. По словам местных жителей, хозяйка клуба начинает разгонять разбушевавшихся посетителей только ближе к семи часам утра. Ночи без сна для пожилых людей, живущих вокруг увеселительного заведения, стали уже привычными, но их беспокоит и кое-что другое.

Почему мы допускаем, что наши дети спиваются? Они же здесь пьют, дерутся, что только не вытворяют. Скорую вызывали – девочке газовым баллончиком в глаз брызнули. Римма Мугинова

Но вот владелица увеселительного учреждения не согласна со всеми обвинениями. Женщина утверждает, она потратила приличную сумму, чтобы сделать в клубе достойную шумоизоляцию по всем правилам. Однако местные жители всё равно слышат или даже, точнее сказать, чувствуют все вибрации этой клубной дискотеки. Словно под ногами у них огромный сабвуфер.

Хозяйка клуба утверждает: звуки, которые слышат жители, это не что иное как музыка, играющая из проезжающих автомобилей. Сейчас женщина планирует переставить входную дверь для посетителей, чтобы ночные гости не мешали сну людей.

Сзади готовим вход. Я должна 150 тысяч потратить. И здесь столько же потратила. Стараюсь делать все, чтобы местным жителям было комфортно. Вероника Карташова, директор кафе-бара

По словам местных, увеселительное заведение не прекращало свою работу даже в период самоизоляции. Что в принципе противоречит закону. Пир во время чумы – иначе эти пляски жители и не называют.