«Будто Сатана играет»: в Башкирии ночной клуб превратил жизнь горожан в ад

В Давлеканово местные жители ополчились на развлекательный клуб. По словам людей, громкая музыка, крики и постоянные драки сопровождают их ночью уже на протяжении долгого времени.
Крики о помощи, драки и пьяные подростки. Пока ночи местных жителей проходят именно так. Сельчане упорно добиваются закрытия местного развлекательного клуба. «Игрища Сатаны» – так называет эти ночные посиделки Люза Галимарданова. А вид из окна пожилой женщины напоминает сцены боевика.
На ночь, спасаясь от этих картин, пожилая женщина завешивает окна плотным покрывалом. По словам местных жителей, хозяйка клуба начинает разгонять разбушевавшихся посетителей только ближе к семи часам утра. Ночи без сна для пожилых людей, живущих вокруг увеселительного заведения, стали уже привычными, но их беспокоит и кое-что другое.
Но вот владелица увеселительного учреждения не согласна со всеми обвинениями. Женщина утверждает, она потратила приличную сумму, чтобы сделать в клубе достойную шумоизоляцию по всем правилам. Однако местные жители всё равно слышат или даже, точнее сказать, чувствуют все вибрации этой клубной дискотеки. Словно под ногами у них огромный сабвуфер.
Хозяйка клуба утверждает: звуки, которые слышат жители, это не что иное как музыка, играющая из проезжающих автомобилей. Сейчас женщина планирует переставить входную дверь для посетителей, чтобы ночные гости не мешали сну людей.
По словам местных, увеселительное заведение не прекращало свою работу даже в период самоизоляции. Что в принципе противоречит закону. Пир во время чумы – иначе эти пляски жители и не называют.
Жители настроены решительно. Они хотят добиться полного закрытия ночного клуба. Сейчас люди пишут коллективные обращения в инстанции, добиваются проверок увеселительного заведения и пытаются привлечь внимание властей через средства массовой информации. Найти компромисс с хозяйкой клуба местные жители категорически отказываются.