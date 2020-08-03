В Башкирии жители решили защититься от коронавируса кумысом

В Чишминском районе производят кумыс по старинной технологии. Она позволяет сохранить уникальные свойства напитка и сохранить его богатый вкус.

Фермеры отмечают, что во время пандемии коронавируса количество заказов увеличилось. Многие считают, что кумыс укрепляет легкие и в целом иммунитет человека.

Дойка каждые два часа – между выгулами в поле. Лошади пасутся и днем, и ночью. И кажется, что ферма работает непрерывно. Производство кумыса – напитка из кобыльего молока – процесс увлекательный.

Так же, как и дойка кобыл, разлив в тару – строго по партиям. Но прежде чем кобылье молоко попадет в бутылку, оно выстаивается в емкости, сделанной из липовых досок. От этого вкус становится мягче, и в целом именно по такой схеме действовали еще древние башкиры. А вот современное новшество, которое применяют в крестьянско-фермерском хозяйстве Юсупова в Чишминском районе, – охлаждение бутылок с кумысом в ванной с холодной водой. По опыту мастера знают, что вкус напитка, побывавшего в холодильнике, будет уже не тот.

Кумыс укрепляет и очищает организм, дыхательные пути от бронхита, ангины. Полезный, лечебный. Зиля Юсупова, кумысный мастер

Фермеры отмечают, что в сельском хозяйстве сегодня дефицит кадров, несмотря на то, что оплата труда достойная для сферы АПК. Рафис Валиев вакансиям на родине оказался рад. Сейчас мужчина работает пастухом и конюхом.

Из-за коронавируса нигде работы нет. Хорошо, что приехал, меня забрали. Рафис Валиев, пастух-конюх

Еще один секрет производства кумыса по древней технологии непосредственно от руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Флюра Юсупова. Благодарен за поддержку отрасли со стороны государства – в прошлом году дотация за каждый литр составила 6 с половиной рублей. Помощь ожидается и в этом году.

Без дотаций затраты никак не перекрыть, очень большие. Много корма нужно заготавливать для лошадей. Флюр Юсупов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства