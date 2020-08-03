ХК «Салават Юлаев» сыграл первые после пандемии матчи

«Салават Юлаев» провел первые домашние матчи предсезонки. В Уфе коллектив Томи Ламсы сыграл против екатеринбургского «Автомобилиста». Две встречи получились совершенно разными. Обе команды одержали по победе.

Почти 5 месяцев прошло со дня последнего матча на «Уфа-Арене». За это время домашний стадион «Салавата Юлаева» изменился. Площадка стала меньше, а мест на трибунах больше. Но, несмотря на это, болельщиков непривычно мало.

Первый постковидный хоккей в Уфе непривычный. Обычно даже на предсезонке собиралось по 3-4 тысячи зрителей. Сейчас только 800 – 10 % от вместимости стадиона. Все, что разрешил Роспотребнадзор. Хоккей теперь по правилам даже для болельщиков.

Хоть болельщиков на хоккее немного, есть среди них особенные. Ришат Мигранов – коллекционер билетов на игры уфимцев. За многолетний труд клуб подарил фанату джерси с автографами хоккеистов команды.

Спасибо клубу, очень приятно получать такие подарки. Ришат Мигранов, коллекционер билетов

В первом матче в составе «Автомобилиста» предсказуемо оказалось много еще юных игроков. Уфимцы ограничились двумя молодежными звеньями. А в первой тройке «Салавата» вышли Хартикайнен, Сошников и новичок Гранлунд. Хозяева начали неуверенно, после двух периодов проигрывали с разрывом в три шайбы. Но в заключительном отрезке выдали сумасшедший камбэк, забросив 5 безответных шайб.

В обновленном составе играли неуверенно, но потом после второй шайбы почувствовали, что сможем дожать. Дмитрий Коробов, защитник ХК «Салават Юлаев»

Во второй игре «Автомобилист» выступил практически в оптимальном составе. А у «Салавата» в запасе остались две первые пятерки. Дебютный матч после возвращения в стан уфимцев провел Михаил Воробьев, он вышел в центре ведущего сочетания с Кугрышевым и Хохряковым. Именно это звено забило единственную шайбу «Салавата» во втором периоде. В результате уфимцы уступили со счетом 1:3.

Предсезонный хоккей, сложно говорить об отличиях от НХЛ. У нас в команде все профессионалы, неважно, с кем играть. Пока сыгрываемся. Михаил Воробьев, нападающий ХК «Салават Юлаев»