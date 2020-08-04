Жителя Уфы обманули на 300 тысяч рублей

МВД по Республике Башкортостан в очередной раз обращается к гражданам быть весьма бдительными при ответах на телефонные звонки с номеров, абоненты которых вам не известны. Возможно, собеседник попытается пообщаться с вами не из добрых побуждений, а попросту обманом отнять ваши деньги.

пресс-служба МВД по Башкирии