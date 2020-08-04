Жителя Уфы обманули на 300 тысяч рублей

61-летний уфимец стал жертвой аферистов. Обманным путем злоумышленники оформили на него кредит на крупную сумму, после чего забрали их. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший заявил, что кто-то пытается снять со счета уфимца крупную денежную сумму.
Звонивший попросил потерпевшего продиктовать ему реквизиты банковского счета и коды к нему. Затем абонент уговорил мужчину оформить на себя кредит, и перевести полученные от банка 300 тысяч рублей на указанный «специалистом» счет. После, звонивший прекратил разговор, а потерпевший лишился кредитных денег, которые снял злоумышленник.
пресс-служба МВД по Башкирии
Горожанин обратился в полицию. Оперативники возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
МВД по Республике Башкортостан в очередной раз обращается к гражданам быть весьма бдительными при ответах на телефонные звонки с номеров, абоненты которых вам не известны. Возможно, собеседник попытается пообщаться с вами не из добрых побуждений, а попросту обманом отнять ваши деньги.