Судили за убийство: в гаражах в Уфе нашли изувеченное тело женщины

В уфимском микрорайоне Черниковка найден труп женщины. Жуткую находку сделал местный житель. Как сообщает издание КП-Уфа, тело несчастной было обнаружено в минувшую среду, 29 июля.
Бездыханное тело женщины лежало на территории гаражного кооператива. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они зафиксировали на трупе застарелые ссадины и кровоподтеки.
Личность погибшей установлена - ею оказалась 51-летняя уфимка, которая проживала неподалеку от места обнаружения. Оказалось, что ранее ее судили за убийство. Обстоятельства гибели несчастной предстоит выяснить оперативникам.