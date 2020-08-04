Судили за убийство: в гаражах в Уфе нашли изувеченное тело женщины

В уфимском микрорайоне Черниковка найден труп женщины. Жуткую находку сделал местный житель. Как сообщает издание КП-Уфа, тело несчастной было обнаружено в минувшую среду, 29 июля.

Бездыханное тело женщины лежало на территории гаражного кооператива. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они зафиксировали на трупе застарелые ссадины и кровоподтеки.