В Башкирии мужчина напал с ножом на своего приятеля

В Белорецке мужчина едва не зарезал своего приятеля. На место происшествия выехали следователи, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Подозреваемый рассказал, что в день произошедшего распивал спиртное с другом. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Он схватил первое, что попалось под руку, и начал наносить удары своему оппоненту. Увидев кровоточащие раны, он понял, что в его руках был нож.