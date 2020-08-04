В Башкирии в мужчину выстрелили из пистолета во время потасовки

В Ишимбае в 39-летнего мужчину выстрелили из травматического пистолета. Потерпевшего доставили в больницу. Инцидент произошел в минувший четверг, 30 июля.
Как сообщает издание КП-Уфа, около магазина между двумя мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник достал пистолет и трижды выстрелил в оппонента, однако одна из пуль все-таки попала в несчастного.
Следователи выяснили, что стрелком оказался 35-летний уфимец, которого вскоре доставили в отделение полиции. В содеянном он признался. Оказалось, что в момент потасовки он был пьян.