В Башкирии рассказали о детских садиках с тяжёлой ситуацией

Из доклада Башстата стало известно, как обстоят дела в республике с детскими садами.

Как выяснилось, в Башкирии только у 72,6 % детишек в возрасте до 6 лет есть возможность ходить в садик. В сельской местности ещё меньше.

В целом на каждые 100 мест в садиках претендует 115 малышей. Самая тяжёлая ситуация наблюдается в Белебее, там на 100 мест приходится 156 желающих. Далее идутТуймазы с цифрой 140, и на третьем месте расположился Баймак – 138 детей на 100 мест.