Жители Иглино собрали на субботнике 24 кубометра мусора

24 кубометра бытового мусора и сухостоя. В Иглинском районе подвели итоги очередной экологической акции по очистке райцентра.

На этот раз в план жителей попала улица Чапаева в Иглино – участок рядом со школой и детским садом. Навести порядок вышли работники районной администрации, сельского поселения и жители близлежащих домов, которые за короткий срок собрали и вывезли отходы.