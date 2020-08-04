В Уфе руководство одной из больниц оштрафовано за вспышку коронавируса

При проведении эпидемиологического расследования, при осмотре и анализе документов, поступающих экстренных извещений, результатов лабораторных обследований, первичных и заключительных диагнозов сотрудников и пациентов в городской клинической больнице № 21 г. Уфа, выявлены нарушения санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) и при непосредственном обнаружении правонарушений.

пресс-служба Октябрьского районного суда Уфы