В Уфе руководство одной из больниц оштрафовано за вспышку коронавируса
Руководство городской клинической больницы №21 в Уфе оштрафовано из-за возникновения вспышки коронавируса на территории медучреждения. Эпидемиологическое расследование доказало безответственное отношение к санитарным нормам со стороны администрации.
Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Уфы. Исполняющий обязанности главного врача, а также заместитель главного врача по терапии оштрафованы на 25 тысяч рублей. В больнице не соблюдались санитарные правила, которые были рекомендованы Роспотребнадзором, что привело к возникновению вспышки COVID-19.
Напомним, больницу №21 закрыли на карантин 13 апреля. Сняли ограничительные меры только 27 апреля.
При проведении эпидемиологического расследования, при осмотре и анализе документов, поступающих экстренных извещений, результатов лабораторных обследований, первичных и заключительных диагнозов сотрудников и пациентов в городской клинической больнице № 21 г. Уфа, выявлены нарушения санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) и при непосредственном обнаружении правонарушений.