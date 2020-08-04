Глава Башкирии напомнил, кто может стать участником программы по льготной газификации

С 2019 года в Башкирии осуществляется программа по льготной газификации населения. Так, некоторые граждане могут получить сертификат на проведение газа в свой дом. Радий Хабиров поделился успехами данной программы.

Помощь рассчитана на разные категории населения. Например, сертификат на 100 тысяч рублей могут получить участники и инвалиды ВОВ, сертификат на 60 тысяч – многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья или семьи, воспитывающие «особенных» детей. Больше всего сертификатами воспользовались жители Баймакского, Иглинского, Нуримановского районов.

Всего в Башкирии было выделено 2246 сертификатов. В основном за помощью обращались многодетные семьи.