Жители Башкирии могут проверить новую кадастровую оценку их недвижимости

Жители Башкортостана могут проверить предварительные результаты проведенной кадастровой оценки, а затем направить свои замечания в Росреестр. Информация по объектам недвижимости опубликована в Фонде данных государственной кадастровой оценки.

Замечания принимаются в течение 50 дней. Как пояснили специалисты, подать обращение в таком виде – самый простой способ скорректировать характеристики объекта, которые влияют на конечную стоимость. Оспаривание через суд и специальные комиссии затратно по времени и механизм там сложнее.