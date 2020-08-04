Блогер-инвалид из Башкирии займётся опасным делом

Известный уфимский блогер, который по воле несчастного случая остался без ног, бросил себе новый вызов.

Рустам Набиев после того, как на него обрушилась казарма, лишился ног на всю жизнь. Рустам – человек довольно активный,  в этот раз он решился на новую идею. Уфимский блогер с 1 по 10 сентября хочет покорить Эльбрус. Об этом он написал у себя в соцсетях. Напоминаем, что высота горы составляет более 5600 метров.

Вот уже 4 года я пытаюсь доказать, что люди с инвалидностью могут больше, чем другие, что мы сильные и независимые от обстоятельств. И поэтому я бросаю себе новый вызов:С 1 по 10 сентября я намерен покорить одну из самых высоких вершин нашей страны - г. Эльбрус, 5642м. Насколько мне известно, безгногих людей там ещё не было.Боюсь ли я?- конечно. Но я в себе уверен и дай Бог через 1,5 месяца в новостных лентах вы увидите заголовки: Рустам Набиев покорил г. Эльбрус. Для меня это очень важно. Поверьте. Это будет ещё одним доказательством того, что не стоит списывать «нас» со счетов!⠀  

Рустам Набиев, блогер

Рустам подчёркивает свою основную идею: людей с инвалидностью не стоит «списывать со счетов». Он уверен, что, если каждый человек будет принимать себя таким, какой он есть, его примет весь мир.

В конце поста блогер предлагает всем желающим присоединиться к его команде.