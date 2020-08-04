Блогер-инвалид из Башкирии займётся опасным делом

Вот уже 4 года я пытаюсь доказать, что люди с инвалидностью могут больше, чем другие, что мы сильные и независимые от обстоятельств. И поэтому я бросаю себе новый вызов:С 1 по 10 сентября я намерен покорить одну из самых высоких вершин нашей страны - г. Эльбрус, 5642м. Насколько мне известно, безгногих людей там ещё не было.Боюсь ли я?- конечно. Но я в себе уверен и дай Бог через 1,5 месяца в новостных лентах вы увидите заголовки: Рустам Набиев покорил г. Эльбрус. Для меня это очень важно. Поверьте. Это будет ещё одним доказательством того, что не стоит списывать «нас» со счетов!⠀

Рустам Набиев, блогер