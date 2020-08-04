Блогер-инвалид из Башкирии займётся опасным делом

Известный уфимский блогер, который по воле несчастного случая остался без ног, бросил себе новый вызов.
Рустам Набиев после того, как на него обрушилась казарма, лишился ног на всю жизнь. Рустам – человек довольно активный, в этот раз он решился на новую идею. Уфимский блогер с 1 по 10 сентября хочет покорить Эльбрус. Об этом он написал у себя в соцсетях. Напоминаем, что высота горы составляет более 5600 метров.
Рустам подчёркивает свою основную идею: людей с инвалидностью не стоит «списывать со счетов». Он уверен, что, если каждый человек будет принимать себя таким, какой он есть, его примет весь мир.
В конце поста блогер предлагает всем желающим присоединиться к его команде.