Житель Уфы напал с ножом на 17-летнего подростка

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что 17-летний подросток проводил свою подругу до дома. В этот момент к нему подошёл незнакомец и предложил вместе выпить. Конечно, парень отказался от сомнительного предложения. Тогда мужчина достал нож и приказал подростку отдать сотовый телефон. Парню ничего не оставалось, как выполнить требования грабителя.