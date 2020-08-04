Россиянам с детьми выплатят 10 тысяч рублей за ребенка в августе

Пенсионный фонд России перечислит российским семьям с детьми 10 тысяч рублей в августе. Речь идет о выплатах детям от 3 до 16 лет. Однако получат выплаты не все, а только те семьи, которые не успели подать заявление на предоставление единовременного пособия.

Добавим, что для тех родителей, кто еще не получил такие выплаты на детей от 0 до 3 и от 3 до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября.

Сейчас россияне создали петицию с просьбой одобрить дополнительные выплаты и в августе. По словам родителей, детей нужно собирать в школу, а из-за сложившейся экономической ситуации из-за коронавируса многие семьи испытывают финансовые трудности.

Подробную инструкцию, как подать заявление на получение пособия, вы можете почитать тут.

Также в Башкирии дополнительная помощь будет выдаваться семьям, которые имеют от 3 и более детей. Они смогут получить земельный участок, либо 250 тысяч рублей.