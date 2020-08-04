В Башкирии ревнивец до смерти избил возлюбленную

В селе Шафраново Альшеевского района произошла страшная трагедия. Местный житель обнаружил в своём доме тело 47-летней женщины . Оказалось, несчастную до смерти избил её 48-летний возлюбленный.

Мужчина пришёл в гости к своему 54-летнему знакомому. Там он обнаружил свою возлюбленную с 37-летним родственником хозяина дома. Это сильно разозлило мужчину, поэтому завязалась небольшая потасовка. Оппонент ревнивца успел убежать, а под горячую руку попала сама сожительница агрессивного мужчины. Он сильно избил женщину, а после оставил умирать.