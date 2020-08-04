На дорогах Башкирии появится транспорт с необычными номерами

На башкирских дорогах скоро можно будет увидеть транспорт с необычными номерами.
Уже сегодня, 4 августа, в силу вступили поправки в национальный стандарт. Над ним работали два года. Теперь на дорогах появятся новые типы государственных знаков для машин с нестандартным местом крепления. Это касается мотоциклов, иностранных машин, тракторов, ретроавтомобилей.
На данный момент новые знаки не выдают. Пока ожидается утверждение нормативных правовых актов, которые будут контролировать этот процесс. Предполагается, что водителям придётся заказывать такие номера у специальных лицензированных организаций.