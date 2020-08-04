На дорогах Башкирии появится транспорт с необычными номерами

На башкирских дорогах скоро можно будет увидеть транспорт с необычными номерами.

Уже сегодня, 4 августа, в силу вступили поправки в национальный стандарт. Над ним работали два года. Теперь на дорогах появятся новые типы государственных знаков для машин с нестандартным местом крепления. Это касается мотоциклов, иностранных машин, тракторов, ретроавтомобилей.