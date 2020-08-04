В России за сутки от коронавируса излечились почти 8 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные о заболевших в России. За сутки было выявлено 5159 человек с подтвержденным COVID-19. Это минимальный суточный прирост с конца апреля.

Общее количество заразившихся за всё время пандемии составило 861 423 человека. Одновременно болеет 185 601 пациент. Этот показатель уменьшился за сутки на 2863 человека.