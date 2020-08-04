Жители Башкирии самостоятельно остановили пьяного водителя

Прохожие забрали у пьяного мужчины ключи от машины и вызвали полицейских. На пассажирском сидении рядом с нарушителем сидела женщина, которая даже не попыталась остановить товарища от пьяной езды.

На видео хорошо слышно, что мужчина с трудом говорит. Он грубо обзывает неравнодушных сельчан, которые остановили его от преступления. А машина горе-водителя уже помята — видимо, пьяную езду мужчина практикует не первый раз.