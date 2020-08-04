В Башкирии парень прошёлся по веревке над пропастью в горах

Уфимец Денис Давлетшин совершил опасный и шокирующий трюк. Парень прошёлся по веревке над пропастью в башкирских горах. Завораживающим трюком экстремал поделился в социальных сетях.

На фоне закатного неба уфимец смело прошёл над пропастью на Айгире. Молодой человек дополнил картину воодушевляющим кавером на известную композицию группы Альянс «На заре».

Денис занимается популярным видом экстремального спорта «слэклайном». Смельчаки натягивают специальный нейлоновый или полиэстеровый строп между двумя объектами. Экстремалов не пугают никакие высоты. Так, Денис уже успел пройтись подобным образом между высотками в Москва-сити.