Какие изменения ждут студентов и преподавателей в Башкирии с 1 сентября

С 1 сентября школы и вузы в Башкирии заработают в обычном режиме. В Министерстве науки и высшего образования России рассказали, какие изменения грядут в вузах.

Для вузов вводятся специальные правила. Ношение масок для студентов и преподавателей – обязательно. Исключение составят только те педагоги и студенты, у которых будут справки на наличие антител к коронавирусу. Кроме этого, преподавателям разрешается снимать маску во время чтения лекций. Вузы сами должны предоставить своим сотрудникам и студентам маски.

Что касаетсястудентов-иностранцев из стран, с которыми возобновлено авиасообщение, то они должны будут соблюдать в России 14-дневную самоизоляцию. Также на 10-12 день прибытия с них будут требовать наличие справок о тесте на коронавирус. Те иностранцы, которые не смогли въехать в Россию, будут обучаться дистанционно. Вузы предоставят им доступ к онлайн-занятиям.

Тестироваться также должны иногородние студенты из неблагополучных по коронавирусу районов.