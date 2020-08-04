Какие изменения ждут студентов и преподавателей в Башкирии с 1 сентября

С 1 сентября школы и вузы в Башкирии заработают в обычном режиме. В Министерстве науки и высшего образования России рассказали, какие изменения грядут в вузах.
Для вузов вводятся специальные правила. Ношение масок для студентов и преподавателей – обязательно. Исключение составят только те педагоги и студенты, у которых будут справки на наличие антител к коронавирусу. Кроме этого, преподавателям разрешается снимать маску во время чтения лекций. Вузы сами должны предоставить своим сотрудникам и студентам маски.
Что касаетсястудентов-иностранцев из стран, с которыми возобновлено авиасообщение, то они должны будут соблюдать в России 14-дневную самоизоляцию. Также на 10-12 день прибытия с них будут требовать наличие справок о тесте на коронавирус. Те иностранцы, которые не смогли въехать в Россию, будут обучаться дистанционно. Вузы предоставят им доступ к онлайн-занятиям.
Тестироваться также должны иногородние студенты из неблагополучных по коронавирусу районов.
И, наконец, главный вопрос, который волнует всех: дата начала занятий. По словам министра образования России, университеты имеют право сами решать, начнутся традиционные занятия с сентября или позже. К этому времени в зданиях университетов должны быть установлены обеззараживатели воздуха, а также готовы приборы для измерения температуры. Измерять температуру будут также в обязательном порядке.